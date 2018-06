Amsterdam (SID) - Bert van Marwijk soll mindestens bis zur EM 2016 in Frankreich Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft bleiben. Der Verband KNVB verlängerte am Donnerstag den Vertrag mit dem 59-Jährigen vorzeitig um weitere vier Jahre. Der alte Kontrakt des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund als Coach beim Vize-Weltmeister lief bis zur EM-Endrunde im kommenden Jahr in Polen und der Ukraine.

"Ich sehe eine sehr gute Perspektive für die Elftal, weiter erfolgreich zu bleiben", sagte der Bondscoach der Nachrichtenagentur ANP: "Es ist wunderbar, mit Oranje auf dem höchsten Niveau zu arbeiten."

Van Marwijk hatte nach der EM 2008, bei der das Oranje-Team im Viertelfinale an Russland (1:3 n.V.) gescheitert war, den Posten des Bondscoaches vom ehemaligen Weltklassestürmer Marco van Basten übernommen. Seitdem verlor die Elftal unter seiner Leitung von 45 Länderspielen nur vier.

Die bitterste Pleite kassierten die Niederlande im WM-Finale in Südafrika gegen Spanien (0:1 n.V.). Weitere Niederlagen gab es nur im bereits unbedeutenden letzten EM-Qualifikationsspiel 2011 gegen Schweden (2:3) sowie in Testspielen 2008 gegen Australien (1:2) und zuletzt Mitte November in Hamburg gegen Deutschland (0:3).

Bei der EURO in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) treffen die beiden Erzrivalen im Gruppenspiel am 13. Juni in Charkow erneut aufeinander.