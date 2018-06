Bangkok (dpa) - Ein drakonisches Gesetz gegen Majestätsbeleidigung in Thailand bringt einen Amerikaner für zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Der 55-Jährige hatte zugegeben, Teile eines verbotenen Buches über König Bhumibol für eine thailändische Webseite übersetzt zu haben. Er sei enttäuscht, sagte der Mann nach dem Urteil in Bangkok. Er sei Amerikaner und in den USA gelte Redefreiheit. Der Mann war in Thailand geboren und in jungen Jahren in die USA ausgewandert.

