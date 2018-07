Washington (dpa) - Viereinhalb Jahre nach dem Blutbad an der Virginia Tech sind auf dem Campus der US-Universität wieder zwei Menschen erschossen worden. Nach Angaben des Senders CNN ist eines der Opfer ein Polizist. Wo sich der Täter aufhält, sei noch nicht klar, hieß es unter Berufung auf die Unileitung weiter. Im April 2007 hatte ein Student 32 Kommilitonen und Lehrer erschossen sowie 25 Menschen verletzt, bevor er sich selbst tötete. Es war das schlimmste Blutbad an einer Universität in der US-Geschichte.

