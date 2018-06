London (SID) - Judy Murray, Mutter des Weltranglistenvierten Andy Murray, wird Teamchefin der britischen Fed-Cup-Mannschaft. Das bestätigte der britische Verband LTA am Donnerstag. Murray wird Nachfolgerin von Nigel Sears, der seinen Posten im Sommer niedergelegt hatte.

"Es ist eine große Ehre für mich, mein Land in dieser Weise zu repräsentieren. Es ist eine sehr spannende Herausforderung", sagte Murray. Die Britinnen spielen derzeit in der Europa/Afrika-Gruppe und haben mit Elena Baltacha (50), Anne Keothavong (73) und Heather Watson (93) drei Spielerinnen in den Top 100 der Weltrangliste. Großbritanniens aktuelle Nummer eins Baltacha sagte bereits im Vorfeld, dass eine Verpflichtung Murrays dem britischen Tennis gut tun würde: "Ich habe schon mit ihr zusammengearbeitet und sie ist eine der sachkundigsten Trainerinnen des Landes."