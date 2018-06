Wiesbaden (dpa) - Der Deutschlandtourismus bleibt auf Wachstumskurs. Im Oktober zählten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe 37,4 Millionen Übernachtungen. Das war ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie es vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hieß. Vor allem bei Touristen und Geschäftsreisenden aus dem Ausland war Deutschland sehr beliebt. Die Zahl der Übernachtungen stieg um sechs Prozent auf 5,7 Millionen. Bei der deutlich größeren Gruppe der Inländer gab es ein Plus von vier Prozent auf 31,7 Millionen.

