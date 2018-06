Bonn (dpa) - Der Tarifstreit bei der Postbank ist beendet. In der sechsten Tarifrunde ist am Freitag nach mehrtägigen Verhandlungen ein Ergebnis erzielt worden, wie die Gewerkschaft Verdi und das Bonner Geldinstitut mitteilten.

Demnach einigten sich beide Seiten auf einen Überleitungsvertrag für Mitarbeiter, die im Zuge der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank in neue Gesellschaften ausgegliedert werden sollen. Dies betrifft nach Angaben eines Postbank-Sprechers rund 1700 Beschäftigte, vor allem beim Baufinanzierer BHW.

Die Einigung sieht vor, dass es für die derzeit Beschäftigten der Postbank und ihrer Töchter keine Abstriche bei Gehalt und Urlaub gibt. Allerdings werde die effektive Arbeitszeit durch eine Kürzung der Pausen verlängert. Die Wochenarbeitszeit werde flexibler gestaltet, wobei die 39-Stunden-Woche als Basis beibehalten werde. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2014 ausgeschlossen.

Im Vorfeld der Tarifverhandlungen hatten sich mehrere tausend Postbank-Mitarbeiter an Warnstreiks und Kundgebungen beteiligt. «Nur so konnten die Pläne der Arbeitgeber, Bereiche der Postbank zu wesentlich schlechteren Konditionen auszugliedern, abgewehrt werden», sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Beate Mensch. Für die Postbank ist nach Angaben von Personalchef Ralf Stemmer nun «die Basis geschaffen, ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern und Arbeitsplätze langfristig in Deutschland zu sichern».