New York (dpa) - Der Arbeitskampf in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ist endgültig beendet. Teambesitzer und Spieler stimmten dem neuen Tarifvertrag erwartungsgemäß zu. Beide Seiten hatten sich bereits am 26. November auf eine «vorläufige Vereinbarung» geeinigt. Somit ist der viertlängste Lockout des nordamerikanischen Profisports nach 161 Tagen Geschichte. Am Freitag starten die Teams mit der Vorbereitung auf die 66. Saison, die am 25. Dezember unter anderem mit der Partie zwischen Titelverteidiger Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki und Vizemeister Miami Heat beginnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.