Hochfilzen (dpa) - Unbeeindruckt vom Rummel um ihre Rücktrittserklärung hat Magdalena Neuner ihren zweiten Saisonsieg geholt. Die Biathlon-Rekordweltmeisterin gewann in Hochfilzen nach fehlerfreiem Schießen den Sprint über 7,5 Kilometer und untermauerte damit ihre beeindruckende Frühform.

«Die letzten Tage war nicht einfach für mich, aber jetzt kann ich ganz befreit meine Wettkämpfe machen. Das war heute die Bestätigung», sagte Neuner. Sie hatte bereits beim Saisonauftakt in Östersund den Sprint gewonnen, zudem holte sie in Schweden zwei dritte Plätze. Damit lief die 24-Jährige in jedem der bisherigen Saisonrennen aufs Treppchen. So erfolgreich war die Doppel-Olympiasiegerin noch nie in eine Saison gestartet. Sie baute zudem ihre Führung im Gesamtweltcup und in der Disziplinwertung weiter aus.

Zweite wurde Weltcup-Gesamtsiegerin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland. Sie geht mit einem Rückstand von 14,9 Sekunden auf Neuner am Samstag ins Verfolgungsrennen. Dritte wurde die Russin Olga Saizewa (+22,7 Sekunden).

Die zweimalige Olympiasiegerin Andrea Henkel schoss als Achte fehlerlos, war aber in der Loipe 33,6 Sekunden langsamer als Neuner. Vize-Weltmeisterin Tina Bachmann (2) wurde 14. Carolin Hennecke ließ bei ihrem Weltcup-Debüt keine Scheibe stehen und wurde 25. Die schwangere Kathrin Hitzer (2) und die mit fünf Fehlern belastete Miriam Gössner konnten sich nicht im Vorderfeld platzieren.