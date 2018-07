Neu Delhi (dpa) - Bei einem Feuer in einem Krankenhaus der ostindischen Millionenmetropole Kolkata sind bis zu 20 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer seien wahrscheinlich an Rauchvergiftung gestorben, berichtet die Nachrichtenagentur IANS. Einige Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses sind nach örtlichen Fernsehberichten am Morgen noch in dem Gebäude eingeschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.