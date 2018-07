Quedlinburg/Halberstadt (dpa) - Bauarbeiten könnten einen verheerendes Feuer in der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg ausgelöst haben. Arbeiter hätten am Dach eines der zerstörten Fachwerkhäuser Schweißbahnen verlegt, sagte Polizeisprecher Peter Pogunke in Halberstadt der dpa.

«Dort könnte eine der möglichen Ursachen sein», sagte der Sprecher. «Wir haben einen Ermittlungsansatz.» Eine vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei derzeit aus.

Das Feuer hatte in der Nacht zwei Fachwerkhäuser in der historischen Altstadt zerstört, ein drittes wurde von den Flammen und dem Löschwasser schwer beschädigt. Acht Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. In der Altstadt von Quedlinburg hatte es in diesem Jahr bereits mehrfach gebrannt. Die jetzt betroffenen Gebäude waren bereits saniert und standen unter Denkmalschutz.