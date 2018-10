Neu Delhi (dpa) - Bei einem Großbrand in einem Krankenhaus der indischen Millionenstadt Kolkata sind mindestens 89 Menschen ums Leben gekommen. Der Brand sei am frühen Morgen im Keller ausgebrochen, sagte ein Vertreter der privaten Klinik mit. Ursache sei vermutlich ein Kurzschluss gewesen. Rauch und giftige Dämpfe breiteten sich danach schnell in dem mehrstöckigen Gebäude aus. Die meisten Opfer starben an einer Rauchvergiftung. Ministerpräsidentin Mamata Banerjee sprach von einer «schrecklichen Tragödie».

