Neu Delhi (dpa) - Nach dem Großbrand in einem Krankenhaus der indischen Millionenmetropole Kolkata hat sich die Zahl der Toten auf mindestens 89 erhöht. Das teilte die Polizei in der Hauptstadt des Bundesstaates Westbengalen, die früher Kalkutta hieß, am Freitag mit.

Zunächst hatten Krankenhausmitarbeiter und Behörden von bis 73 Toten gesprochen. Der Brand war am frühen Morgen (Ortszeit) im Keller des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen.