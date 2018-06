Cottbus (SID) - Für Christopher Schorch von Fußball-Zweitligist Energie Cottbus ist die Saison wohl gelaufen. Eine Knieverletzung, die sich der 22-Jährige beim 1:0-Auswärtserfolg gegen Ligarivale VfL Bochum Ende November zugezogen hatte, erwies sich als Knorpelschaden. Defensivspieler Schorch soll in den kommenden Tagen in Köln operiert werden. Der frühere Spieler der Bundesligisten 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin sowie der zweiten Mannschaft von Real Madrid brachte es für die Lausitzer in der laufenden Spielzeit auf zehn Liga-Einsätze.