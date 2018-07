Santos (dpa) - Nächstes Debakel für den deutschen Frauen-Handball: Nach dem 13. Platz bei der EM ist die mit großen Ambitionen zur Weltmeisterschaft nach Brasilien gereiste DHB-Auswahl schon in der Gruppenphase gescheitert.

Mit dem 22:25 (10:14) gegen Afrikameister Angola verspielte das Team von Bundestrainer Heine Jensen in Santos auch die letzte Chance, sich doch noch über ein zusätzliches Qualifikationsturnier die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen 2012 zu erkämpfen. Sieben Treffer von Stefanie Melbeck aus Buxtehude und eine Weltklasse-Leistung von Torhüterin Clara Woltering waren zu wenig, um Angola zu bezwingen und noch das Achtelfinale zu erreichen.

Mit hängenden Köpfen und Tränen in den Augen schlichen die deutschen Spielerinnen vom Parkett. Während der 60 Minuten hatten sie fast durchgängig die Klasse vermissen lassen, die sie beim Auftaktsieg über Olympiasieger Norwegen und wenigstens in der Schlussphase beim Erfolg über China gezeigt hatten. Wie bei den Niederlagen gegen Montenegro und Island klappte von der ersten Minute an wenig. Nur beim 5:3 (11. Minute) lag die Mannschaft um Kapitän Isabell Klein in Führung, geriet dann aber ins Hintertreffen.

Jensen hatte in der Startformation vor allem auf Routine gesetzt, doch die Nervosität war nicht zu übersehen. Erst mit dem sechsten Angriff gelang nach vier Minuten das erste Tor. Technische Fehler im Zuspiel, überhastete, unpräzise Würfe, aber auch Pech bei Pfosten- und Lattentreffern bestimmten im gesamten Spielverlauf das deutsche Angriffsspiel. Angola spielte keine überragende Partie, nutzte mit strukturierten Angriffen und gesunder Härte jedoch seine Möglichkeiten. Dabei wurden bei Tempogegenstößen auch deutsche Schnelligkeitsnachteile deutlich.

Allein Melbeck und die überragende Woltering, die unmittelbar nach der Pause mit drei starken Paraden die frühe Entscheidung verhinderte, hielten den Kopf oben. Eine Spielerin, die in kritischen Phasen das Spiel an sich reißt und dirigiert, fehlte jedoch. Auch das letzte Aufbäumen wie gegen China wurde vermisst, zumal die zuvor gefährlichen Rückraum-Werferinnen Franziska Mietzner und Nadja Nadgornaja von der aufmerksamen und aggressiven angolanischen Deckung weitgehend aus dem Spiel genommen wurden. So war das letzte Vorrundenspiel das Ende aller Träume.