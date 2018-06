Frankfurt/Wiesbaden (dpa) - Nach dem Anschlagsversuch auf Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann sind zunächst keine weiteren Briefbomben gefunden worden. Die linksanarchistische Terror-Gruppe FAI aus Italien hatte sich zu dem Attentatsversuch auf Ackermann vom Mittwoch bekannt.

In dem Schreiben wurde vor «drei Explosionen gegen Banken, Bankiers, Zecken und Blutsauger» und auch gegen Politiker gewarnt. «Wir nehmen das sehr ernst», sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes in Wiesbaden, Udo Bühler, am Freitag. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe prüft, ob er den Fall übernimmt.

Das Bekennerschreiben war in die Briefbombe an Ackermann integriert, wie Bühler sagte. «Es war zunächst von der Optik her nicht als Bekennerschreiben erkennbar.» Von dem gerollten, handschriftlichen Schreiben auf Italienisch wäre nach Einschätzung des LKA allerdings nicht viel übrig geblieben, wenn die Briefbombe explodiert wäre. «Wir gehen aber nicht davon aus, dass sie nicht explodieren sollte. Beim normalen Öffnen des Briefes wäre das passiert», sagte Bühler.

Der persönlich an Ackermann adressierte Briefumschlag war am Mittwoch in der Poststelle der Deutschen Bank aufgefallen und geröntgt worden. Dabei wurden Drähte und Metallteile der Zündvorrichtung und des Auslösers entdeckt. Experten des LKA entschärften die Briefbombe, verletzt wurde niemand.