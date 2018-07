Los Angeles (dpa) - Großer Auftritt für die Nachwuchsschauspielerin Rainey Qualley: Die 21-jährige Tochter von Schauspielerin Andie MacDowell (53; «Green Card») wird im Januar bei der Verleihung der Golden Globes als Assistentin mit auf der Bühne stehen.

Am Donnerstag gab die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) in Los Angeles die Wahl der neuen «Miss Golden Globe» bekannt. Die Trophäen werden am 15. Januar in Los Angeles vergeben.

Die Schauspielschülerin und Songschreiberin hatte kürzlich an der Seite ihrer Mutter in dem Film «Mighty Fine» ihr Leinwanddebüt gegeben. Jedes Jahr wird ein Hollywood-Sprössling bei der Golden-Globe-Gala mit kleinen Aufgaben betraut. Die Ehre wurde unter anderem schon Rumer Willis, Tochter von Demi Moore und Bruce Willis, Laura Dern (Eltern: Diane Ladd und Bruce Dern) und Melanie Griffith (Mutter: Tippi Hedren) zuteil.

