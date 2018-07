Bochum (dpa) - Die Krönung ist vollzogen: Die Hörer des Radiosenders 1Live haben Clueso zum besten Künstler des Jahres gewählt. Der 31-Jährige holte sich den nach Angaben des WDR-Senders größten deutschen Radio-Award, die «1Live Krone» am Donnerstagabend in der Jahrhunderthalle in Bochum ab.

Als beste Band landeten die Beatsteaks auf dem Pop-Thron. Das beste Album des Jahres hat Casper abgeliefert, zur besten Single wurde «Nur noch kurz die Welt retten» von Bundesvision Song Contest-Gewinner Tim Bendzko auserkoren. Bester Live-Act des Jahres sind die Fantastischen Vier. Die «Krone» wird in acht Kategorien vergeben. Für sechs davon stimmten mehr als eine Million 1Live-Hörer vor der Preisverleihung im Internet ab.

