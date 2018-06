Berlin (dpa) - Zum Schluss waren sie nur noch zu dritt: Pietro Lombardi, Sarah Engels und Ardian Bujupi. Drei Sänger mit Ambitionen und der großen Karriere im Blick. Lombardi, der inzwischen beruflich und privat mit Sarah eng verbandelt ist, hatte schließlich bei der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» die Nase vor.

Kein Grund für Ardian Bujupi, die Flinte ins Korn zu werfen. Jetzt ist sein Debüt-Album erschienen, «To The Top» heißt es. An die beschworene Spitze will er es mit einer Handvoll Dance-Nummern und einigen Balladen schaffen.

Webseite