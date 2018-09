Schalke nach 2:1 in Berlin punktgleich mit Bayern

Berlin (dpa) - Schalke 04 hat in der Fußball-Bundesliga nach Punkten zu Spitzenreiter Bayern München aufgeschlossen. Die Gelsenkirchener gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 16. Spieltages 2:1 bei Hertha BSC. Damit hat Schalke ebenso wie der FC Bayern 31 Zähler auf dem Konto, der deutsche Rekordmeister weist aber die klar bessere Tordifferenz auf. Klaas-Jan Huntelaar mit seinem 14. Saisontor und Teemu Pukki trafen schon vor der Pause für die Gäste. Der zwischenzeitliche Ausgleich für Hertha gelang Adrian Ramos. Die seit nunmehr fünf Spielen sieglosen Berliner bleiben im Tabellen-Mittelfeld.

Paderborn hält Anschluss an Spitze - Wolf-Debüt misslungen

München (dpa) - Der SC Paderborn hält weiter Anschluss an die Spitzenplätze der 2. Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 18. Spieltages bezwangen die Ostwestfalen am Freitag Hansa Rostock mit 2:0 und verdarben damit Hansas neuem Coach Wolfgang Wolf den Einstand beim Ostsee-Club. Paderborn schloss dank des Heimsieges zum Dritten Greuther Fürth auf. Tief im Tabellenkeller steckt der Karlsruher SC fest, der beim MSV Duisburg 1:3 verlor und damit schon seine vierte Niederlage hintereinander einstecken musste. Seinen Aufwärtstrend setzte 1860 München mit dem 3:0 gegen Eintracht Braunschweig fort.

Zwei Titel für Steffen bei Kurzbahn-EM

Stettin (dpa) - Britta Steffen hat viereinhalb Monate nach ihrem WM-Debakel wieder ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Stettin gewann die 28-jährige Berlinerin am Freitag ihre Paradestrecke 100 Meter Freistil mit Weltjahresbestzeit und holte damit das zweite deutsche EM-Gold. Eine Stunde später war sie als Startschwimmerin am Sieg der Freistil-Staffel über 4 x 50 Meter beteiligt. Steffen, Dorothea Brandt, EM-Debütantin Paulina Schmiedel und Daniela Schreiber holten das insgesamt 100. deutsche Gold bei Kurzbahn-Europameisterschaften.

22:25: Olympia- und WM-Aus für DHB-Frauen

Santos (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen sind bei der Weltmeisterschaft in Brasilien vorzeitig gescheitert. Im letzten Gruppenspiel unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen am Freitagabend in Santos gegen Afrikameister Angola mit 22:25. Damit verpasste das Team den Einzug ins Achtelfinale und auch die letzte Chance, sich doch noch für die Olympischen Spiele 2012 in London zu qualifizieren. Beste Werferin für die DHB-Auswahl war Stefanie Melbeck aus Buxtehude mit sieben Treffern.

Zwei Monate nach WM-Triumph: Vettel erhält Pokal

Neu Delhi (dpa) - Zwei Monate nach seinem zweiten Titelgewinn hat Formel-1-Champion Sebastian Vettel endlich seinen WM-Pokal in die Arme schließen können. Bei der Saisonabschluss-Gala des Internationalen Automobilverbands FIA erhielt der Red-Bull-Pilot am Freitagabend in Gurgaon nahe Neu Delhi die Trophäe. Vettel hatte die abgelaufene Saison dominiert und sich bereits am 9. Oktober in Japan beim fünftletzten Grand Prix des Jahres den Titel gesichert. Der 24-Jährige verewigte sich als jüngster Doppel-Weltmeister in den Formel-1-Geschichtsbüchern.

Skispringer Freitag Sechster, Schlierenzauer siegt

Harrachov (dpa) - Richard Freitag hat den erhofften Podestplatz beim Skisprung-Weltcup in Harrachov verpasst. Der 20-Jährige aus Aue belegte am Freitagabend mit Sprüngen von 130,5 und 128 Meter den sechsten Rang. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Gregor Schlierenzauer, der auf 140,5 und 128 Meter kam. Zweiter wurde der Japaner Daiki Ito vor dem Norweger Anders Bardal. Severin Freund aus Rastbüchl kam mit Weiten von 123 und 129 Meter auf den zehnten Platz. Michael Neumayer wurde 20., Martin Schmitt landete auf Rang 29.