Stettin (dpa) - Britta Steffen ist erstmals seit vier Jahren wieder Kurzbahn-Europameisterin. Die Berlinerin gewann in Stettin über die 100 Meter Freistil und sorgte damit für die zweite Goldmedaille der deutschen Schwimmer bei diesen Titelkämpfen.

Die erste hatte ihr Freund Paul Biedermann am Vortag gewonnen. In 51,94 Sekunden blieb Steffen unter ihrer Weltjahresbestzeit (52,00). Viereinhalb Monate nach ihrem WM-Debakel und der vorzeitigen Abreise aus Shanghai tankte die 28-Jährige damit Selbstvertrauen auf dem Weg zu Olympia 2012 in London. Es war ihr erster internationaler Titel seit dem doppelten WM-Gold von Rom 2009.

«Für mich persönliche Bestzeit, abgesehen von den Anzügen. Ich finde, das verdeutlicht den richtigen Weg», sagte Steffen. Hinter ihr schlugen die Dänin Jeanette Ottesen in 52,05 Sekunden und die Britin Amy Smith in 52,77 an. Daniela Schreiber aus Halle/Saale wurde in 53,82 Achte. Sie war von einer Magen-Darm-Erkrankung geschwächt.

Steffen hatte wie die meisten anderen Athleten die Kurzbahn-EM aus dem vollen Training heraus bestritten und anders als Biedermann auf eine spezielle Vorbereitung verzichtet. In Stettin fehlten allerdings die starken Niederländerinnen um Titelverteidigerin Ranomi Kromowidjojo sowie die Schwedinnen wie Therese Alshammar und Sarah Sjöström. 2008 und 2009 hatte Steffen auf die Kurzbahn-EM verzichtet, vor einem Jahr war sie nach 15-monatiger internationaler Wettkampfpause Dritte geworden.

Isabelle Härle belegte in Stettin Platz sechs über 800 Meter Freistil. Die Heidelbergerin schwamm 8:25,14 Minuten. Der Titel ging an die Dänin Lotte Friis. In der Weltjahresbestzeit von 8:07,53 Minuten lag Friis vor Titelverteidigerin Erika Villaecija aus Spanien (8:12,23) und deren Teamkollegin Melanie Costa Schmid.

Marco Koch ist derweil auf Platz zehn über 100 Meter Brust geschwommen. Der 21-Jährige aus Darmstadt schlug nach 59,83 Sekunden an. Langbahn-Weltmeister Alexander Dale Oen aus Norwegen gewann in Weltjahresbestzeit von 57,05 vor dem Slowenen Damir Dugonjic (57,29) und Titelverteidiger Fabio Scozzoli aus Italien (57,83). Koch hat über 200 Meter Brust als Titelverteidiger am Sonntag seine größten Medaillenchancen.