Köln (SID) - Zum Auftakt des 16. Bundesliga-Spieltages spielt Pokalsieger Schalke 04 bei Aufsteiger Hertha BSC Berlin. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Schalke mit Trainer Huub Stevens, der von 2002 bis 2003 bei den Berlinern an der Seitenline stand, könnte durch einen Sieg zumindest bis Samstag die Tabellenführung übernehmen.

In Hochfilzen beginnt der erste Weltcup nach der Rücktrittsverkündung von Biathlon-Königin Magdalena Neuner mit dem Sprint der Männer ab 10.30 Uhr und dem der Frauen ab 14.30 Uhr. Bei den Herren geht in Österreich Staffel-Olympiasieger Michael Rösch in sein erstes Weltcuprennen seit knapp zwei Jahen.

Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen hat bei der Kurzbahn-EM mit dem souveränen Auftritt in den Vorläufen über 100 m Freistil Hoffnung auf einen Podestplatz gemacht. Ab 9.30 Uhr starten die Vorläufe, die Halbfinals und Finals beginnen ab 17.00 Uhr.

Beim ersten Einzelspringen im tschechischen Harrachov will die DSV-Mannschaft angeführt von Severin Freund und Richard Freitag an die Top-Leistungen in diesem Winter anknüpfen. Der erste Springer geht ab 17.00 Uhr über den Bakken.