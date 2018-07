Aachen (SID) - Volleyball-Star Angelina Grün verlässt die Bundesliga nach einem kurzen Intermezzo wieder und wechselt zum russischen Spitzenklub Dynamo Moskau. Der Vertrag der neunmaligen Volleyballerin des Jahres mit Alemannia Aachen wird aufgelöst.

Der Zeitpunkt des Wechsels steht noch nicht endgültig fest, der Transfer soll aber noch in diesem Jahr vollzogen werden. Am Freitagabend lief die 32-Jährige beim Aachener Heimspiel gegen den Meister Schweriner SC noch im Trikot der Alemannia auf.

Über die Höhe der Ablösesumme, die Aachen für den Transfer erhält, machte der Verein keine Angaben. Die 281-malige Nationalspielerin war im Sommer nach einem zweijährigen Abstecher zum Beachvolleyball erst in die Nationalmannschaft zurückgekehrt und dann nach Aachen gewechselt. Bei der Europameisterschaft in Serbien im Oktober, bei der die deutschen Frauen Silber gewannen, wurde Grün zur besten Annahmespielerin des Turniers gekürt. Das lukrative Angebot aus Moskau war eine Folge von Grüns starker Leistung bei der EM und dem World Cup im November in Japan.