Biberach (SID) - Nils Langer vom TV Reutlingen hat bei den 40. deutschen Tennis-Meisterschaften in Biberach an der Riß für die erste große Überraschung gesorgt. Der 21-Jährige zog ins Halbfinale ein, profitierte allerdings von der verletzungsbedingten Aufgabe des an Nummer zwei gesetzten Dennis Bloemke (Ismaning). Langer führte im Viertelfinale mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:4) und 4:1, als der in der Weltrangliste um 160 Plätze höher eingestufte Bloemke (ATP-Rang 459) nicht weiterspielen konnte.

Bei den Frauen gaben sich die beiden Titel-Favoritinnen Annika Beck (Bayer Leverkusen) und Dinah Pfizenmaier (THC im VfL Bochum) keine Blöße und zogen mit Zweisatzsiegen souverän ins Halbfinale ein.