Durban (dpa) - Der UN-Klimagipfel in Durban könnte nach Teilnehmerangaben scheitern, wenn die USA, Indien und China sich nicht für klare Klimaschutzzusagen ab etwa 2015 bereit erklären.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Delegationskreisen erfuhr, will die EU einem Verschleppungsangebot, dass verbindliche Zusagen zur CO2-Minderung erst ab 2020 in Aussicht stellt, nicht zustimmen.

Nicht ausgeschlossen wäre damit auch ein Vertagen der 17. Klimakonferenz. Dies hat es schon einmal gegeben, als die 6. Klimakonferenz in Den Haag 2000 scheiterte und Mitte 2001 in Bonn fortgesetzt wurde. Dort gab es dann den Bonner Beschluss, wo man sich über die Ausgestaltung des Kyoto-Protokolls einigte.

«Der Erfolg oder das Scheitern in Durban hängt nun ab von einigen Staaten», sagte EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard am Freitag in der südafrikanischen Hafenstadt. «Eine Vereinbarung kann erreicht werden.» Insgesamt gab es sehr viel Bewegung und Gespräche in unterschiedlichen Formaten vor dem abschließenden Finale.

