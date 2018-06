Durban (dpa) - Der UN-Klimagipfel in Durban könnte nach Angaben von Teilnehmern scheitern, wenn die USA, Indien und China sich nicht für klare Klimaschutzzusagen ab etwa 2015 bereit erklären. Wie die dpa aus Delegationskreisen erfuhr, will die EU einem Verschleppungsangebot, dass verbindliche Zusagen zur CO2-Minderung erst ab 2020 in Aussicht stellt, nicht zustimmen. Nicht ausgeschlossen wäre damit auch ein Vertagen der 17. Klimakonferenz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.