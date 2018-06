Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich auf die Beschlüsse des Brüsseler EU-Krisengipfels positiv reagiert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,34 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Morgen. Trotz der Entspannung schwankte der Euro im Tagesverlauf aber deutlich. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Ergebnisse des europäischen Krisengipfels als Durchbruch auf dem Weg zu einer Stabilitätsunion gewürdigt. Man schaffe Schritt für Schritt eine neue Basis des Vertrauens, sagte sie in Brüssel.

