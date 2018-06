Harrachov (Tschechien) (SID) - Martin Schmitt darf nun doch am vierten Einzelspringen der Saison im tschechischen Harrachov am Freitag teilnehmen. Der 33 Jahre alte Schwarzwälder hatte den Wettkampf als 41. der Qualifikation am Donnerstagabend zunächst verpasst, rückte dann aber nach, weil der Tscheche Roman Koudelka verletzungsbedingt nicht starten konnte.

Koudelka war im Training zur Qualifikation gestürzt. Als er noch in der Luft war, löste sich bei ihm die Bindung des rechten Skis. Er kam zu Fall und wurde mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht, wo er noch am Freitag zur Beobachtung bleiben musste.