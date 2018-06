Dallas (SID) - Der deutsche Basketballstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks müssen auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der nordamerikanischen Profiliga NBA ohne Center Tyson Chandler auskommen. Der 29 Jahre alte und 2,16 Meter große US-Amerikaner wechselt nach nur einem Jahr bei den Texanern als Free Agent zu den New York Knicks. "Es wurde erst in den vergangenen 48 Stunden konkret. Mit Amar'e Stoudemire, Carmelo Anthony und den jungen Talenten sehe ich uns in den nächsten vier, fünf Jahren sehr gut aufgestellt"", sagte Chandler, der nach eigenen Angaben einen Vierjahresvertrag in New York unterschrieben hat.

Bevor der Wechsel offiziell wird, müssen die Knicks allerdings noch Spieler abgeben, um angesichts der in der NBA geltenden Gehaltsobergrenze finanziellen Spielraum in ihrem Budget zu schaffen. Nach Medienberichten sollen der französische Forward Ronny Turiaf sowie Guard Chauncey Billups Kandidaten für einen Abgang aus New York sein.

Chandler hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft für Dallas, da er die über viele Jahre schwach besetzte Position unter dem Korb maßgeblich verstärkte. Nowitzki hatte sich stets für einen Verbleib des Centers ausgesprochen.

In New York reagierten die Verantwortlichen entsprechend euphorisch auf Chandlers Vereinswechsel. "Er bringt uns alles, was wir nicht hatten. Er wird unsere Defensive verstärken", sagte Knicks-Coach Mike D'Antoni, ohne jedoch Chandlers Namen zu nennen. Offensiver äußerte sich Topstar Stoudemire: "Tyson ist ein phänomenaler Spieler mit der Erfahrung, im letzten Jahr die Meisterschaft gewonnen zu haben. Er wird uns definitiv helfen."