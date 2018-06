Berlin (dpa) - Der designierte Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, hält ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union für möglich. Er habe Zweifel, ob das Land langfristig in der EU bleibe, sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag.» Noch nie sei Großbritannien so isoliert gewesen. Beim Euro-Krisengipfel in Brüssel habe Premier David Cameron «ein gigantisches Eigentor» geschossen. Der EU-Gipfel hatte einen neuen Vertrag für mehr Haushaltsdisziplin vereinbart, den Großbritannien aber nicht mitträgt.

