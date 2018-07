Milton Keynes (England) (SID) - "Home run" für Sebastian Vettel und seine "Kinky Kylie": Gefeiert von rund 60.000 Fans ist der Formel-1-Weltmeister mit seinem Boliden durch die Straßen von Milton Keynes gebraust. Auf dem Midsummer Boulevard, acht Kilometer von der Red-Bull-Fabrik und damit der Geburtsstätte des zweiten Weltmeisterautos in Folge entfernt, präsentierten sich Vettel und sein australischer Teamkollege Mark Webber den Fans. Trotz frostiger Temperaturen säumten Zehntausende die Straße und schwenkten unter frenetischem Jubel den Vettel-Finger aus Pappe.

Am Tag nach der Weltmeisterehrung des Automobil-Weltverbandes FIA in Neu Delhi, wo Vettel überraschend in Begleitung seiner Freundin Hanna auftrat, jettete der 24-Jährige in den Südosten Englands. "Es ist der Ort, wo unsere Autos hergestellt werden, es ist großartig, auf diesem Weg Danke zu sagen und etwas zurückgeben zu können", sagte Vettel, der trotz seines Termin-Marathons das Bad in der Menge genoss: "Wir hatten Spaß da draußen. Es ist ein grandioses Ende der Saison."

Eingerahmt wurde der Empfang des zweimaligen Weltmeisters von den Auftritten des Stuntfahrers Chris Pfeiffer und des ehemaligen Formel-1-Piloten David Coulthard. Der Schotte, der mittlerweile bei Red Bull als Berater tätig ist, lenkte einen NASCAR-Wagen durch die Straßen der englischen Stadt.

Im vorigen Jahr war Vettel mit seinem Formel-1-Auto schon durch seine Heimatstadt Heppenheim und nach seinem ersten Titelgewinn auch über die Straße des 17. Juni in Berlin gebraust. Allerdings war es für die Red-Bull-Strategen gar nicht so einfach, in der erst in den 60er Jahren gebauten Retortenstadt Milton Keynes mit seinen knapp 200.000 Einwohnern eine geeignete Straße für ein Formel-1-Auto zu finden. Schließlich gibt es in "MK" noch einmal deutlich mehr Kreisverkehre als in anderen englischen Städten.

"Ich kenne die Strecke und die Kreisverkehre, weil ich sie schon oft mit meinem normalen Auto gefahren bin", sagte Webber und fügte hinzu: "Das war in einem Formel-1-Wagen auf jeden Fall ein anderes Gefühl."