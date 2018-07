Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss wohl für den Rest des Jahres auf Andreas Ivanschitz verzichten. Der Österreicher zog sich im Spiel gegen den Hamburger SV (0:0) eine Innenbanddehnung im Knie zu. Das teilten die Mainzer nach einer Untersuchung am Samstagabend auf ihrer Internetseite mit. Mainz gastiert in einem Nachholspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim 1. FC Köln und am Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) bei Borussia Mönchengladbach. Mit fünf Treffern ist der 28-Jährige der bislang erfolgreichste Mainzer Torschütze der laufenden Saison.