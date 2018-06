Perth (Australien) (SID) - Die deutschen Starter haben am achten Tag der Segel-WM in Australien vor Perth die Medaillenrennen verpasst. Surferin Moana Delle (Kiel) als 14. und Franziska Goltz (Schwerin) im Laser Radial als 39. erfüllten aber nach der vorläufigen Berechnung dennoch die Nominierungskriterien für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in London. Die 470er-Segler Ferdinand Gerz/Patrick Follman (München/15.) sowie die Finn-Dinghy-Segler müssen noch die Medaillenrennen am Sonntag abwarten.

Das Match-Race-Team um Silke Hahlbrock startete denkbar schlecht in die zweite Runde. Die Hamburgerinnen verloren die ersten vier Rennen, können aber bei elf ausstehenden Duellen die Endrunde noch erreichen.

SID jl nt