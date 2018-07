Genf (SID) - Mannschafts-Weltmeisterin Meredith Michaels-Beerbaum hat bei der Champions Challenge der Springreiter in Genf den sechsten Platz belegt. Michaels-Beerbaum leistete sich mit Bella Donna in 48,48 Sekunden einen Abwurf. Der Sieg ging an den Schweizer Pius Schwizer mit Ulysse (0 Fehler/46,69 Sekunden) vor der Französin Penelope Leprevost mit Maestro de la Loge (0/50,27).