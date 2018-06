Ilsenburg (dpa) - An einem Bahnübergang in Sachsen-Anhalt hat ein Regionalexpress einen Kleinbus auf den Gleisen erfasst. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnte sich der Fahrer des Wagens noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch die Insassen in dem Zug von Halle nach Hannover blieben unverletzt. Der 27 Jahre alte Mann war mit seinem Kleinbus von der glatten Straße auf die Gleise gerutscht. Als er den Zug bemerkte, flüchtete er aus dem Fahrzeug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.