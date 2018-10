Offenbach (dpa) - Heute kommt es im Norden bei wechselnder Bewölkung zu Regen- und Graupelschauern, teils ist bis in tiefere Lagen auch Schnee dabei. Besonders an der See treten auch kurze Gewitter auf, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Diese können nochmals mit Böen bis Sturmstärke einher gehen. In der Mitte sind die Schauer seltener und die Sonne scheint öfter. Südlich der Donau ist es dagegen oft noch bedeckt mit weiteren Niederschlägen, meist als Schnee, in tieferen Lagen aber auch als Regen. Dieser Regen kann im südlichen Schwarzwald anfangs noch ergiebig, d.h. unwetterartig, sein.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 3 und 7 Grad, im Bergland um 0 Grad. Der westliche Wind weht im Norden mäßig bis frisch mit Sturmböen an der Küste, im Süden nur noch schwach.