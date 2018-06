München (dpa) - Der Autobauer BMW will seinen Absatz in den Vereinigten Staaten um etwa 25 Prozent steigern. «Mittelfristig erwarten wir 300 000 verkaufte Autos jährlich», sagte der neue BMW-Chef für die USA, Ludwig Willisch, der Zeitschrift «Automotive News Europe».

Im Jahr 2011 will BMW rund 240 000 Fahrzeuge verkaufen. Damit will BMW den früheren Marktführer Mercedes noch weiter hinter sich lassen: «Seit Jahresbeginn liegen wir vor Mercedes und wir wollen diese Position verteidigen. Wir wollen die Premiummarke Nummer Eins in den Vereinigten Staaten werden», zitiert das Blatt BMW-Vertriebsvorstand Ian Robertson.