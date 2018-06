Doha (dpa) - Beim Besuch von Bundespräsident Christian Wulff in Katar ist ein Fahrzeug der Delegation in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Während der Fahrt zum Damenprogramm von Bundespräsidenten-Gattin Bettina Wulff sei der Wagen mit Pressevertretern von einem anderen Fahrzeug gerammt worden, hieß es in Doha, der Hauptstadt des Golf-Emirates Katar aus Delegationskreisen. Niemand aus der Delegation sei verletzt worden, der Wagen der Deutschen sei beschädigt worden.

