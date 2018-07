Berlin (dpa) - Die USA werden sich ein zentrales Hinrichtungsgift nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» in Zukunft nicht mehr in der EU beschaffen können. Vom kommenden Freitag an werde eine Ausfuhr von Thiopental-Natrium nur noch mit Sondergenehmigung möglich sein, schreibt die Zeitung. In 33 anderen Staaten ist Thiopental zentraler Bestandteil des verabreichten Gift-Cocktails. Doch seit einigen Monaten ist das Gift in den USA Mangelware, die Behörden verschoben deswegen Hinrichtungen.

