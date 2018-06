Kabul (dpa) - Fünf Tage nach den verheerenden Bombenanschlägen gegen schiitische Muslime in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 80 gestiegen. Das teilte der afghanische Präsident Hamid Karsai in der Hauptstadt Kabul mit. Bislang hatten die Behörden von 63 Toten und rund 130 Verletzten gesprochen. Am Dienstag hatte sich ein Selbstmordattentäter während des schiitischen Aschura-Festes in Kabuls Altstadt in die Luft gesprengt und Dutzende Menschen mit in den Tod gerissen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.