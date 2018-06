Nienburg (dpa) - Die Polizei hat trotz vieler Tipps aus der Bevölkerung immer noch keine heiße Spur von dem Iraker, der vor einer Woche in Niedersachsen seine Tochter erschossen hat.

«Wir haben inzwischen 82 Hinweise, die sich in erster Linie auf mögliche Aufenthaltsorte des Mannes beziehen», sagte ein Polizeisprecher. Es gebe allerdings bisher keinen einzigen Tipp, der sich als wirklich relevant für die Ermittler heraus gestellt habe.

Die Ermittler prüfen inzwischen auch einen Brief, den die Eltern der getöteten 13-jährigen Souzan kurz vor ihrem Tod schrieben. In dem Brief hätten die Eltern ihrer Tochter angeboten, sich mit ihr über die Dinge zu unterhalten, die in der Vergangenheit falsch gelaufen seien, sagte der Polizeisprecher.

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung hatte der Vater den Versöhnungsbrief vier Tage vor der Tat geschrieben, er soll das Mädchen so in eine Falle gelockt haben. Die Zeitung «Die Welt» zitierte bereits am Freitag daraus.

Die 13-Jährige soll nach einem Bericht der «Neuen Presse» möglicherweise am nächsten Mittwoch auf dem Stadtfriedhof in Hannover-Lahe beerdigt werden. Dies konnte der Polizeisprecher am Sonntag aber nicht bestätigen. Auf dem Friedhof gibt es ein Gräberfeld, wo Jesiden entsprechend ihrer Religion in Richtung der aufgehenden Sonne beigesetzt werden können.

Der Vater hatte das Mädchen am vergangenen Montag nach einem gescheiterten Versöhnungsgespräch auf der Straße in Stolzenau erschossen. Die Jugendliche war wegen familiärer Konflikte ein halbes Jahr zuvor in ein Heim gezogen und hatte sich geweigert, zu ihrer Familie zurückzukehren. Auslöser der Bluttat könnte das Vorhaben des Landkreises Nienburg gewesen sein, den Eltern das Sorgerecht für das Mädchen zu entziehen.