Zürich (dpa) - Die Schweizerin Lys Assia (87), die allererste Grand-Prix-Gewinnerin von 1956, hat eine erneute Teilnahme beim Eurovision Song Contest verpasst.

Sie unterlag am Samstagabend im Finale der Schweizer Qualifikation in Kreuzlingen den Brüdern Ivan und Gabriel der Gruppe Sinplus mit ihrem Song «Unbreakable». Die bisher wenig bekannte Band wird damit im Mai 2012 in einem der beiden internationalen Halbfinals in Baku (Aserbaidschan) die Schweiz vertreten. Das Finale des Eurovision Song Contests steigt am 26. Mai.

Die 87-jährige Assia hatte gehofft, im nächsten Jahr als bislang älteste Teilnehmerin beim Grand Prix mitmachen zu können. Mit ihr hatte auch ein Deutscher mitgefiebert: Ralph Siegel, Komponist des deutschen Siegertitels «Ein bisschen Frieden» von Nicole (1982), hatte den Chanson für Assia geschrieben.