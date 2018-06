Stettin (dpa) - Britta Steffen hat bei der Kurzbahn-EM in Stettin ihren dritten Titel gewonnen. Die Doppel-Olympiasiegerin schwamm über 50 Meter Freistil in 24,01 Sekunden ihre schnellste Zeit über diese Distanz in diesem Jahr. Zweite wurde die Dänin Jeanette Ottesen. Rang drei ging an Triin Aljand aus Estland. Knapp auf dem geteilten vierten Rang verfehlte Dorothea Brandt eine Medaille.

