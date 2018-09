Stettin (dpa) - Silke Lippok hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM in Stettin am Abschlusstag mit Gold über 200 Meter Freistil die erste Medaille beschert. Die 17-Jährige gewann in 1:54,08 vor der Spanierin Melanie Costa Schmid und der Ungarin Evelyn Verraszto . Für den Deutschen Schwimm-Verband war es in Stettin der fünfte Titel, für Lippok der erste im Erwachsenenbereich.

