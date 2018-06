Ramsau (dpa) - Tino Edelmann hat das Springen beim sechsten Saison-Weltcup der nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein gewonnen. Nach einem Sprung zur Tagesbestweite von 95 Meter geht der 26 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter aus Zella-Mehlis um 14.00 Uhr mit acht Sekunden Vorsprung auf den französischen Olympiasieger Jason Lamy Chappuis auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke. Zweitbester Deutscher ist Weltmeister Eric Frenzel aus Oberwiesenthal, der 43 Sekunden nach Edelmann als 13. in die Loipe gehen wird.

