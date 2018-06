Durban (dpa) - Was EU und Umweltminister Röttgen nach dem Klimagipfel in Durban als Durchbruch für einen Weltklimavertrag feiern, sehen Umweltschützer deutlich kritischer. Die Erderwärmung lasse sich so kaum aufhalten, meint Greenpeace.

