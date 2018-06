Offenbach (dpa) - Heute ist es teils locker, teils stark bewölkt. Im Küstenumfeld ist etwas Regen möglich, sonst bleibt es meist trocken. Die Temperatur bewegt sich zwischen 2 und 8 Grad, im höheren Bergland herrscht leichter Dauerfrost. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest.

In der Nacht zum Montag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zunächst teils aufgelockert, teils auch stark bewölkt. Etwa ab Mitternacht kommt von Westen und Nordwesten her mit dichten Wolken Regen auf, in höheren Lagen fällt anfangs auch noch Schnee. Im Osten und Südosten werden die Wolken zwar auch dichter, dort bleibt es aber noch trocken. Bei Tiefsttemperaturen zwischen +4 Grad an der See bis -4 Grad im Binnenland besteht vor allem in höheren Lagen Glättegefahr durch anfänglichen Schneefall, örtlich auch durch gefrierenden Regen.