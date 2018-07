Bremerhaven (SID) - Die Eisbären Bremerhaven aus der Basketball-Bundesliga müssen in den kommenden Wochen auf Torrell Martin verzichten. Der 26-jährige Amerikaner hat sich am Samstag im Spiel gegen Bayern München (73:71) einen Riss im Außenmeniskus des rechten Knies zugezogen. Am Dienstag wird Martin operiert.

"Die Verletzung von Torrell Martin ist ein schwerer Schlag für uns und den Spieler selbst. Wir hoffen, dass er nach der OP möglichst schnell wieder ins Training einsteigen und der Mannschaft helfen kann", sagte Eisbären-Manager Jan Rathjen.