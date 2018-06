Frankfurt/Main (dpa) - Belastet von einem neuerlichen negativen Rating-Kommentar ist der deutsche Aktienmarkt schwach in die neue Woche gestartet. Der Dax verlor in den ersten Minuten 1,14 Prozent auf 5918 Punkte.

In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex insgesamt 1,54 Prozent verloren, konnte aber mit einem Plus von fast zwei Prozent am Freitag versöhnlich ins Wochenende gehen. Der MDax mittelgroßer Werte fiel am Morgen um 0,64 Prozent auf 8711 Punkte, und der TecDax gab 0,39 Prozent auf 676 Punkte ab.

Nach einer zunächst positiven Erwartung für den Börsenauftakt versalzten neue Aussagen von Moody's den Handelsstart. Die Ratingagentur ist unzufrieden mit dem EU-Krisengipfel: Nur wenige der angekündigten Krisenmaßnahmen seien neu, viele ähnelten früheren Erklärungen. Entscheidungen zur kurzfristigen Stabilisierung der Kreditmärkte fehlten.

Dagegen hatte etwa Deutsche-Bank-Chefvolkswirt Thomas Mayer am Wochenende noch lobende Worte für den Gipfel gefunden: «Es ist der erste der europäischen Krisengipfel, nach dem die Finanzmärkte nicht sagen werden: Zu wenig und zu spät.» Es sei auch der erste Gipfel gewesen, der nicht aktuelles Krisenmanagement betrieben, sondern nach vorne geblickt habe.