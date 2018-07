London (dpa) - «Töricht» nennt der frühere britische Außenminister David Miliband die Entscheidung von Premierminister David Cameron, sich in der Euro-Politik gegen den Rest der EU zu stellen. Großbritannien könne für die nächsten 20 Jahre in Europa an die Seite gedrängt werden, sagte Miliband dem Sender BBC Radio 4. Es sei das erste Veto in der Geschichte, das nichts stoppe. Cameron will seine Entscheidung heute dem Parlament erklären.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.