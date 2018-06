Brüssel (dpa) - Nach dem Ausscheren Großbritanniens bei der Eurorettung droht die EU-Kommission der Regierung von Premier David Cameron in ungewöhnlich deutlichen Worten. Falls das Manöver dazu gedient habe, Banker und Finanzinstitutionen der Londoner City von der Finanzregulierung zu verschonen: Das werde nicht passieren, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Cameron hatte sich beim EU-Gipfel Ende vergangener Woche in Brüssel isoliert, da er sich als einziger der «Chefs» definitiv weigerte, beim neuen europäischen Pakt für mehr Haushaltsdisziplin mitzuziehen.

